Kayseri haberi! Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı - Haberler

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Kayseri haberi! Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı

Kayseri haberi! Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı

Kayseri haberler... Kayseri'de 50 kişiyi, evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırarak 20 milyon lira topladıkları öne sürülen 2 kardeş gözaltına alındı.

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Kayseri'de 50 kişiyi, evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırarak 20 milyon lira topladıkları öne sürülen 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin, kurdukları şirket aracılığıyla evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlardan elde ettikleri gelirden vatandaşlara yüzde 20-40 kar payı verecekleri vaadiyle sermayelerine ortak ederek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Bu kapsamda 32 vatandaşın müracaatı üzerine yapılan incelemede yaklaşık 50 kişinin 20 milyon lirasını aldıkları iddia edilen M.A. ve kardeşi V.A, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Münir Karaloğlu Kayseri Güncel Haberler

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