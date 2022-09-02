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Kayseri haberi: Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

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Kayseri haberi: Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri haberler... Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Fevzioğlu, Germir, Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt ve Demokrasi mahallelerinde düzenlenen operasyonda hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E'nin de aralarında yer aldığı 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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