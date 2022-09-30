Kayseri haberi... Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kayseri haberleri: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçu ve Höbek mahallelerindeki 3 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
İncelemede hırsızlık zanlılarının M.K, F.K. ve Z.A. olduğu tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Suçlarını itiraf eden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel