Kayseri haberi! Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'de 3 hırsızlık ve yağma olayından aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de 3 hırsızlık ve yağma olayından aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konuttan geceleyin yağma" suçundan araması olan şüphelinin yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
Öte yandan 2 hırsızlık olayının faili ise hırsızlık yaptığı bölgeden kaçarken sivil ekipler tarafından sokak arasında yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel