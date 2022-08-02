Kayseri haberleri | Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kayseri haberleri | Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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