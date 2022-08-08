Kayseri haberi... KAYSERİ'DE 150 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI Gelen Kayseri haberine göre KAYSERİ'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. KAYSERİ'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ülke genelinde çeşitli yollarla temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmek amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evindeki aramalarda, Bizans, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke ve heykelin bulunduğu 150 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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