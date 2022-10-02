Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haber... TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Güncel Haberler

Kayseri haber... TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Kayseri gelişmesine göre Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, astsubaylar olarak tazminat haklarını istediklerini söyledi.

Astsubayların Türk Silahlı Kuvvetleri içinde karar verici mercide olmadığını ifade eden Dürgen, karar verici mercilere bu tür mesleki yapılanmalarla dertlerini anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Beylik silahların astsubaylara dernek sayesinde verildiğini anımsatan Dürgen, "Geçmişi iyi bilmemiz lazım, bunun dışında yarı ödeme kararnamesi, ek gösterge gibi geçmişte büyüklerimiz mücadele vermiş. Mücadelemizi yine vereceğiz, verdiğimiz mücadele hak mücadelesi olacak." diye konuştu.

Dürgen, astsubaylarla ilgili bazı düzenlemeler yapıldığını ancak emeklilerle ilgili kısmında beklentilerin karşılanmadığını ve tazminat konusunda da çeşitli sözlerin verildiğini hatırlatarak, "Görev tazminatı astsubayların da hakkı." dedi.

TEMAD İl Başkanı Abdullah Çelebi ise çevre illerin temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Toplantıda emekli astsubaylar, "Astsubaylar tazminat haklarını istiyor" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Talas Belediyesi Hamza Dürgen Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title