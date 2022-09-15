Kayseri haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli pazar günü Kayseri'ye geliyor Güncel Haberler Kayseri gündem haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" sloganı ile 18 Eylül Pazar günü Kayserililerle buluşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" sloganı ile 18 Eylül Pazar günü Kayserililerle buluşacak. MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, 18 Eylül Pazar günü kente gelecek ve saat 16.00'da Kayserililerle buluşacak. Cumhuriyet Meydanı'nda "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" sloganı ile gerçekleşecek miting öncesi MHP Kayseri teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Adnan İncetoprak ve teşkilat üyeleri, vatandaşları mitinge davet etti. Miting alanı ise üç hilalli bayraklarla süslendi. MHP İl Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından mitinge davet videosu da yayımladı. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Kayseri Güncel Haberler

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