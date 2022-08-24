Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haber! LÖSEV kanserle mücadele edenlere Kayseri'de et dağıttı

Güncel Haberler

Kayseri haber! LÖSEV kanserle mücadele edenlere Kayseri'de et dağıttı

Kayseri gündem haberi: LÖSEV tarafından Kayseri'de kanser ile mücadele eden ailelere et dağıtımı yapıldı.

LÖSEV tarafından Kayseri'de kanser ile mücadele eden ailelere et dağıtımı yapıldı.

LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, LÖSEV, Kurban Bayramı'nda vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor.

Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından olan protein, lösemi tedavilerinde hayati önem taşıyor.

Bu kapsamda Erciyesevler Kapalı Semt Pazarı'nda, LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıtıldı.

Aileler, kurban bağışında bulunanlara teşekkür ederken LÖSEV'in hem Kovid-19 salgını boyunca hem de ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kurban Bayramı Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title