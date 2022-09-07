Kayseri haber! Kayseri emniyetinin ağustos ayı asayiş faaliyetleri Güncel Haberler Kayseri gelişmesine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kurşunlama olaylarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 109 olayda yakalanan 130 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Yakalanan zanlılardan ele geçirilen yaklaşık 50 bin lira değerinde malzeme, müştekilere teslim edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 380 zanlıdan 194'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise 102 olayda 159 kişiye yasal işlem yapıldı, şüphelilerden 27'si tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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