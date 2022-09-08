Kayseri haber! Kayseri'den kısa kısa

Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çamaşır yıkama merkezinde, üniversite öğrencilerinin çamaşırlarının ücretsiz yıkanmasına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edileceği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çamaşır yıkama merkezinde, üniversite öğrencilerinin çamaşırlarının ücretsiz yıkanmasına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak, çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan hizmetten öğrenciler ücretsiz faydalanıyor.

Çok fonksiyonlu 22 yıkama ve kurutma makineleriyle yılda ortalama 1200 kişiye hizmet veriliyor.

Talas Bulvarı'nda KAYMEK Akademi hizmet binasında faaliyet gösteren merkezde, gençlerin çamaşırları yıkandıktan sonra görevlilerce kurutulup katlanarak teslim ediliyor. Uygulamaya yeni eğitim döneminde de devam edilecek.

Büyükşehir Belediyesine 7 ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 7 farklı projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 34 üye belediyenin 67 proje ile katıldığı yarışmada, Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş Karum Asurlu Tüccarlar Sokağı Projesi, Koramaz Vadisi Bir Aşk Hikayesi Müze Projesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Tahtalı Kilise Restorasyon Projesi, Türbelerimiz Projesi, Ahi Evran Zaviyesi-Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Gavremoğlu Konağı, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Konağı Restorasyonları ödüllendirildi.

Talas'ta kırsal mahallelerde meydan düzenlemesi

Talas Belediyesi ilçedeki kırsal mahalle meydanlarını hem daha kullanışlı hem de daha estetik bir konuma getirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Başakpınar, Koçcağız, Kuruköprü, Kepez ve Reşadiye mahallelerin meydanları yeniden düzenlenecek.

Meydana bakan binalarda cephe yenilemesinin yanı sıra aydınlatmalardan oturma gruplarına, otobüs duraklarından tabelalara kadar bütün unsurlar baştan aşağı yenilenecek. Ayrıca meydana bakan bahçe duvarları düzenlenerek tek tip görünüme kavuşturulacak.

Büyükkılıç, Sultanhanı'nda muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde 46 mahalle muhtarıyla, 790 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda bir araya geldi.

Toplantıya, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ, Türk Telekom ve Kayserigaz yetkilileri ile ilçedeki mahallelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, tarihi bir mekanda muhtarlarla istişare toplantısı yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak sorunu olmadığını, ek bütçelerle yatırımlara devam ettiklerini aktaran Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını kaydetti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise Sultanhanı Kervansarayı'nın Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 20 günde yeme içme alanı olarak turizme kazandırıldığını anımsatarak, teşekkür etti.