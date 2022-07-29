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Kayseri haber... Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı

Kayseri haber... Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı

Kayseri habere göre Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun iniş sırasında çarptığı kişi yaralandı.

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Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun iniş sırasında çarptığı kişi yaralandı.

Talas ilçesinde 1800 metre yüksekliğindeki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalanan A.Ç, iniş alanında bulunan grubun üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle gruptaki A.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis güven timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.U, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Paraşütçü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Toros Dağları Kayseri Talas Güncel Haberler

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