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Kayseri haber! Kayseri'de ulaşım ve kırtasiye yardımı başvuruları 12 Eylül'de başlayacak

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Kayseri haber! Kayseri'de ulaşım ve kırtasiye yardımı başvuruları 12 Eylül'de başlayacak

Kayseri gündem haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanacağı ulaşım ve kırtasiye yardımı için başvuruların 12 Eylül Pazartesi alınmaya başlayacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanacağı ulaşım ve kırtasiye yardımı için başvuruların 12 Eylül Pazartesi alınmaya başlayacağını duyurdu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım ve kırtasiye giderlerinin belediye tarafından karşılanacağı uygulamanın gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri birisi olduğunu belirtti.

Kayserililere hizmet yolunda tükenmeyen bir azimle çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler hizmet etmek için varız ve kadim kentin hizmetkarıyız. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerini karşılayacağımız uygulamamızın taleplerini almaya başlıyoruz. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise devlet okullarında öğrenim gören, okullarına toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının, eğitim öğretim dönemi boyunca kullandıkları toplu ulaşım öğrenci kartlarına düzenli olarak ulaşım yardımı sağlayacağız."

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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