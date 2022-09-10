Kayseri haber... Kayseri'de trafik denetimleri gerçekleştirildi Güncel Haberler Kayseri haberleri: Kayseri'de aykırı donanımları bulunan ve çevreyi rahatsız eden bin 374 aracın sürücüsüne ceza kesildi. Kayseri'de aykırı donanımları bulunan ve çevreyi rahatsız eden bin 374 aracın sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araca abartı egzoz ve aykırı ışık donanımı takan, yüksek sesle müzik dinleyen, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve dirft yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Uygulamada bin 374 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Tragger Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri haber... Kayseri'de trafik denetimleri gerçekleştirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.