Son dakika haber... Kayseri'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. OSB 24. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan Organize Sanayi Bölgesi Kayseri OSB Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Kayseri'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.