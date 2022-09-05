Kayseri haber! Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı
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Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.
Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı'nda bakıma muhtaç ve yaralı halde 6 leylek bulundu.
Leylekler, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavi altına alındı.
Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 6 leylek, görevlilerce Hürmetçi Sazlığı'na bırakıldı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel