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Kayseri haber! Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

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Kayseri haber! Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.

Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı'nda bakıma muhtaç ve yaralı halde 6 leylek bulundu.

Leylekler, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 6 leylek, görevlilerce Hürmetçi Sazlığı'na bırakıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Güncel Haberler

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