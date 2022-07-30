Kayseri haber | Kayseri'de tarlada ekili kenevir ele geçirildi Kayseri gündem haberi: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma, tarlaya ekili 1125 kök kenevir ele geçirdi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma, tarlaya ekili 1125 kök kenevir ele geçirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik tespit ve değerlendirme kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda, Pınarbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemede, Hilmiye Mahallesi'ndeki 250 metrekarelik tarlada kenevir ekildiği tespit edildi. Ekipler, tarlada ekili 1125 kök kenevir ele geçirdi. Tarla sahibi K.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Pınarbaşı Jandarma Kayseri Kenevir Güncel Haberler

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