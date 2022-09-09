Kayseri haber! Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi Güncel Haberler Kayseri gündem haberi | Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde A.K'nin ikametinde arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke bulundu, şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Kayseri Güncel Haberler

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