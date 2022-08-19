Kayseri haber: Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri haberine göre Kayseri'de pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kayseri'de pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Yeşil Mahalle Yüksel Sokak'taki pazar yerinde iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.S silahla, A.T ile Y.B. (25) ise bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen K.K'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Kayseri kavga Güncel Haberler

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