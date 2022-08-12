Kayseri haber! Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı
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Kayseri habere göre Kayseri'de park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartları çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartları çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kayseri-Niğde kara yolu, Kayseri-Malatya kara yolu ve İncesu ilçesinde park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartlarının çalındığı 5 farklı olaya ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık yaptıkları tespit edilen H.A, S.K. ve H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Ramazan Kaya - Güncel