Kayseri haber! Kayseri'de narkotik denetimi yapıldı
Güncel Haberler
Kayseri haberleri: Kayseri'de polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kayseri'de polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu Mimarsinan ve Kurşunlu parklarında denetim yaptı.
Denetimde, uyuşturucu kullanımının ve satışının önüne geçmek amacıyla şüpheli görülen kişilerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.
26 personelin katıldığı denetimde 55 kişi kontrol edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel