Kayseri haber... Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı - Haberler

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Kayseri haber... Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı

Kayseri haber... Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı

Kayseri haberi... Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.

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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 kişi ile kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, oyun kartları ve 310 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi, 8 kişiye ise 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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