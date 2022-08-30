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Kayseri haber: Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

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Kayseri haber: Kayseri'de Kültepe Müzesi yapılacak

Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi yapımı için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi yapımı için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, müzede Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan eserlerin sergileneceğini belirtti.

İhalenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığınca yarın yapılacağını aktaran Büyükkılıç, müzenin bir kazıya ait buluntuların sergilendiği tek müze özelliğini taşıyacağını ifade etti.

Büyükkılıç, müzenin kayadan oyma yapısıyla şehre değer katacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayseri açık hava müzesi niteliğinde, her köşesi ayrı bir tarih kokuyor. 70 yıldır Kültepe'de kazı çalışmaları sürüyor. Kültepe Kaniş/Karum'dan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserleri bu müzemizde sergileyeceğiz. Müzemiz, kayadan oyma olacak. Kayseri'ye yenilik katacak ve aynı zamanda Türkiye'de görseli ve uygulamasıyla kendisinden söz ettirecek."

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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