Kayseri haber! Kayseri'de "Güven Timleri" denetimlerini sürdürüyor Güncel Haberler Kayseri haber: Kayseri'de "Güven Timleri" denetimlerine devam ediyor. Kayseri'de "Güven Timleri" denetimlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, il genelinde 15 noktada 95 personelin katılımıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimler yaptı. Denetimlerde 1915 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan polisler, aranan 5 şüpheliyi yakaladı, 13 kişiye ise idari yaptırım uyguladı. Ekipler, 8 dilenci hakkında işlem yaparken, 3 narkotik ve 1 kayıp çocuk olayına müdahale etti. Polisler, Melikgazi, Kocasinan ve Talas bölgelerinde de 50 okul denetimi ve 403 araç sorgulaması gerçekleştirdi. Güncel Kaynak: AA / Serhat Zafer Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri Güncel Haberler

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