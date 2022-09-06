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Kayseri haber: Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi

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Kayseri haber: Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi

Kayseri haberi... Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde cep telefonu satan bir iş yerinin kargoyla getirttiği gümrük kaçağı cep telefonlarını sattığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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