Kayseri haber! Kayseri'de fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Gelen Kayseri haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fotoğraf makineleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Hunat Mahallesi'nde iki fotoğraf makinesinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.B. ile S.A.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Ergün Haktanıyan Kayseri Güncel Haberler

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