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Kayseri haber | Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

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Kayseri haber | Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Talas ilçesindeki Derevenk Viyadüğü'nde, polis ekipleri durumundan şüphelenilen S.T.Ç'nin kullandığı 38 DV 531 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan otomobil sürücüsü ile yanındaki Y.B. gözaltına alındı.

Öte yandan kovalamaca sırasında polis aracında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri Talas Güncel Haberler

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