Kayseri haber | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı Güncel Haberler Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı bir şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu bir zanlı yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Kayseri Güncel Haberler

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