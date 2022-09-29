Kayseri haber | Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Iraklı bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu bir zanlı yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel