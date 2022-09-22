Kayseri haber... Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı Güncel Haberler Kayseri haberlerine göre Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 6'sı firari hükümlü 17 zanlı yakalandı. Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 6'sı firari hükümlü 17 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 6 ay ile 22 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 17 kişi yakalandı. Yakalananlardan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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