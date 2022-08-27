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Kayseri haber! Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 6 gözaltı

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Kayseri haber! Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 6 gözaltı

Kayseri haberlerine göre KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı.

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin yüzlerini kapatarak binalara girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sabah saatlerinde 90 polisin katılımıyla 13 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

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