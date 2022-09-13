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8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "fuhuş yaptırma, fuhşa teşvik ve aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.M'nin, kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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