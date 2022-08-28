Üye Girişi
Haberi Paylaş

7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Polis ekiplerinin şüpheli aracı takip etmeleri Polis ekiplerinin şüpheli aracı durdurması Operasyondan detay Zanlıların gözaltına alınması Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detay Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi KAYSERİ - Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik...

Polis ekiplerinin şüpheli aracı takip etmeleri

Polis ekiplerinin şüpheli aracı durdurması

Operasyondan detay

Zanlıların gözaltına alınması

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detay Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda takip ettikleri otomobili durduran ekipler, siyah poşet içerisinde 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar M.G. ve B.N. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title