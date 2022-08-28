7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Polis ekiplerinin şüpheli aracı takip etmeleri Polis ekiplerinin şüpheli aracı durdurması Operasyondan detay Zanlıların gözaltına alınması Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detay Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi KAYSERİ - Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik... Polis ekiplerinin şüpheli aracı takip etmeleri Polis ekiplerinin şüpheli aracı durdurması Operasyondan detay Zanlıların gözaltına alınması Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detay Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi KAYSERİ - Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda takip ettikleri otomobili durduran ekipler, siyah poşet içerisinde 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Zanlılar M.G. ve B.N. gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

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