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Kayseri haber! Kayseri'de 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri haber! Kayseri'de 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri haberine göre Kayseri'de hakkında 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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