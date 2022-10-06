Kayseri haber: Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi Güncel Haberler Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen 2 tanık, Kayseri Osb'de çeşitli tarihlerde çalıştıklarını anlatarak, bu sürede yönetim tarafından kendilerine cep telefonu verildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, OSB Bölge Müdürlüğü idari binasında, Nursaçan döneminde tefriş edildiği öne sürülen Osmanlı Odası'nda keşif yapılmasına, Sayıştay raporunun bilirkişiye gönderilmesine, bazı müştekilerin davaya müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay süreliğine görevinden uzaklaştırmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri OSB Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri haber: Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.