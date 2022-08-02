Kayseri gündem: Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri gündem: Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

Kayseri gündem: Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Melikgazi Belediyesinin yaz kursları devam ediyor.

 - Güncelleme:

Melikgazi Belediyesinin yaz kursları devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik İngilizce, Kuran-ı Kerim, drama ve bilişim teknolojileri kurslarının sürdüğünü belirtti.

Kurslara ilgi gösterildiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocukların boş vakitlerini değerlendirmesi bizleri de mutlu ediyor. Son yıllarda eğitim sisteminde popüler olan drama dersleri çocuklarımızın hem zihinsel gelişimine hem de sosyal hayatına katkı sağlıyor. Öğrencilerimize din eğitimi için Kuran-ı Kerim dersleri verilirken dil becerilerini geliştirmeleri için İngilizce dersleri veriliyor. Teknolojiyle daha bilinçli bir şekilde tanışmaları için açılan bilişim teknolojileri kursunda çocuklarımız bilgisayar programlarını ve uygulamaları öğreniyor."

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Mustafa Palancıoğlu Kuran-ı Kerim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title