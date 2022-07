Başkan Çolakbayrakdar: 'Mahallelerimiz, örnek ve marka yatırımlarla gelişip, büyüyor'

Kocasinan Belediyesi, Erkilet bölgesindeki Osmangazi Mahallesi'ne de Aile Sağlık Merkezi kazandırıyor. Sağlık merkezinin temelini atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan mahallelerinin her alanda örnek ve marka yatırımlarla gelişip, büyüdüğünü vurgulayarak, sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini ve bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde de aile sağlık merkezinin temelini attı. Temel atma programına katılan Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini belirterek; "Erkilet Osmangazi Mahallemizde de aile sağlık merkezinin temellerini atıyoruz. İnşallah kazasız, belasız sağlıkla tamamlanmasını diliyorum. En kısa zamanda inşaatın bitmesiyle birlikte bölgemizin bir ihtiyacı daha tamamlanmış olacak. Hem nüfus hem de gelişim açısından bölgenin aile sağlık merkezine ihtiyacı vardı. Hayırseverimiz desteğiyle bugün burada başlayan inşaatı, yılsonundan önce tamamlayacağız ve bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Kocasinan bölgesinde her bir mahallenin ihtiyaçları birer birer tamamlanıyor. Kocasinan'ımızın farklı mahallerinde gelişmeler, değişimlerle birlikte ihtiyaçlarda buna paralel olarak artıyor. Bizde elimizden geldiği ölçüde ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erkilet bölgemizin Osmangazi Mahallesi'ne kazandıracağımız bu aile sağlık merkezimiz şimdiden hayırlı olsun. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağımızın bilinmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için gayretle ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Güncel