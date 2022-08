Kayseri gündem: Kayseri'nin elektrikli otomobili: 'Voltacar'

Kayseri'nin elektrikli otomobili: 'Voltacar'

ERÜ'de yerli elektromobil ve hidromobil heyecanı

Volta Team Takım Kaptan Yardımcısı Tayyar Eşiyok:

"Hedefimiz yüzde 100 yerlilikle Türkiye 1.'liği"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Volta Team tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli üretim olan elektrikli otomobil Voltacar, TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışları'nda Türkiye 4.'sü oldu. Geliştirilen araçlarla ve projelerle ilgili açıklama yapan Volta Team Takım Kaptan Yardımcısı Tayyar Eşiyok, "Hedefimiz yüzde 100 yerlilikle Türkiye 1.'liği" dedi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi'nde 2014 yılında kurulan Volta Team, elektrikli araçlar üzerinde yaptıkları geliştirmelere devam ediyor. Takım tarafından yüzde yüz yerli olarak geliştirilen elektromobil Voltacar, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışları'nda Türkiye 4.'sü olurken, diğer yandan takım üyelerinin hidrojen ve elektrik enerjisi ile çalışan başka bir araç üzerindeki geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Geliştirilen araçlar hakkında bilgiler veren ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Volta Team Takım Kaptan Yardımcısı Tayyar Eşiyok, "Volta Team 2014 yılında kurulmuş bir takım. 2014 yılında 10 kişilik bir takımken şimdi 62 kişilik bir takım. Yıl geçtikçe ekip arkadaşlarımız çoğalıyor ve bize katılıyorlar. Volta Team'in temel çalışma prensibi olarak da hedeflerimiz var. Bunlar yerlilik hedefleri. 2014 yılında yerlilik hedeflerimiz birkaç ürünle sınırlıyken şu an tamamı yüzde 100 yerli olan bir arabayla yarışmamızı tamamladık. Her yıl hedeflerimiz artarak devam ediyor. Yerli komponenetlerimiz, ayrıca teknolojik olarak da ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bizim burada 2 tane aracımız var. Birisi elektromobil diğeri ise hidromobil. Hidromobil aracımızda hem hidrojen kaynağı hem batarya var, elektromobil aracımızda sadece batarya sistemimiz var. Katıldığımız yarışma da TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışları. Bu bir verimlilik yarışı ve orada sadece araçların ne kadar enerji harcadığı göz önünde bulundurularak değerlendiriyorlar. Biz bu yarışta Türkiye 4.'sü olduk" dedi.

Eşiyok, geliştirdikleri araçların yüzde yüz yerli olmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Bizim hedeflediğimiz aşama da tüm araçlarımızın, her 2 aracımızın da tamamıyla yüzde 100 yerli olması. Bizim her sene kendimize koyduğumuz hedefler var ve biz bu hedefler doğrultusunda aracımızı geliştiriyoruz. Bu sene de yarışmalarda gördüğümüz eksiklikler var. Bu eksiklikleri tamamlayarak seneye daha da üst sıralarda birincilikle tamamlamayı planlıyoruz. Biz hidromobil aracımızın AR-GE'sini şu dönemde yaptığımız için çok mutluyuz özellikle. Çünkü şu an hidrojen tüpleri sadece kamyon ve otobüslerde boyutlarından dolayı yer alabildiği için, gelecekte binek araçlarda da olacak. Kesinlikle bu şekilde görünüyor. Biz de bunun AR-GE'sini daha önceden bir binek araçta yaptığımız için gururluyuz. Benim özellikle fakültedeki ve üniversitedeki arkadaşlarıma önerim, üniversitede görülen dersler sadece teorik olarak okulda kalabiliyor. Biz buradaki atölyemizde tamamen araçlara dokunarak ve bire bir uygulamalı işler yapıyoruz. Diğer arkadaşlarım da sadece teori ile kalmasınlar. Bu tip atölyelerde, üniversitemiz bünyesindeki diğer takımlarda da aynı şekilde uygulamalı işler yaparak, hem işlerini hem de kendilerini geliştirebilirler" ifadelerini kullandı.