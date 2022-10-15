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Kayseri gündem: Kayseri'de virajı alamayan beton mikseri devrildi

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Kayseri gündem: Kayseri'de virajı alamayan beton mikseri devrildi

Kayseri gündem haberi | Kayseri'de virajı alamayan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kayseri'de virajı alamayan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda A.Y. (42) idaresindeki 31 AET 349 plakalı beton mikseri, Kayseri Güney Çevreyolu sapağında virajı alamayarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Kayseri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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