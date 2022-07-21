Kayseri gündem: Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı Kayseri haberler: Kayseri'de tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda E.K. ile F.E. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. F.E. yanındaki tabancayla E.K'ye ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. AA / Murat Asil - Güncel Güncel Haberler

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