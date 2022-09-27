Kayseri gündem: Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kayseri gündem haberi: Kayseri'de güven timleri bir şüphelinin sigara paketinde uyuşturucu madde ele geçidi. Kayseri'de güven timleri bir şüphelinin sigara paketinde uyuşturucu madde ele geçidi. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. U.A'nın üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüphelinin 1 metre yakınında yere bırakılmış sigara paketini fark eden ekipler, pakette yaptıkları kontrolde folyo içerisine sarılı 0,90 gram uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Güven Timleri Kayseri Güncel Haberler

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