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Kayseri gündem: Kayseri'de nohut hasadına başlanacak

Kayseri gündem: Kayseri'de nohut hasadına başlanacak

Güncel Haberler

Kayseri gündem haberine göre Kayseri'nin Felahiye ilçesinde azkan cinsi nohut hasadı yapılacak.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde azkan cinsi nohut hasadı yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Baklagil Üretimini Artırma Projesi kapsamında 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleşen azkan cinsi nohut hasadına başlayacaklarını bildirdi.

Tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Çiftçilerimize nohut verip, tekrar nohut tohumu alarak tarım seferberliğini sürdüreceğiz, bu projeyi yaygınlaştıracağız. Belediye olarak bu yıl Akkışla'ya 20 ton, Felahiye'ye 30 ton, Özvatan'a 40 ton, Sarız'a 20 ton nohut tohumu dağıttık. Şükürler olsun şimdi de meyvelerini alıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, hasadın yarın ilçede düzenlenecek törenle başlayacağını aktardı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Memduh Büyükkılıç Felahiye Kayseri Güncel Haberler

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