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Kayseri gündem: Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı

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Kayseri gündem: Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı

Kayseri gündem haberi | Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince av koruma kontrol denetimi gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince av koruma kontrol denetimi gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 3 ekip tarafından İncesu, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerindeki avlaklarda yapılan kontrollerde, avcıların avlanma belgeleri, tüfek takozları, ruhsatları ve kotalarının olup olmadığı denetlendi.

Yasak sahalarda devriye atan ve fotokapan kontrolleri de yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yeşilhisar Pınarbaşı Kayseri Güncel Haberler

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