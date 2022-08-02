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Kayseri gündem: Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Kayseri gündem: Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Kayseri gündem haberi... Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

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Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığındaki toplantı, Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

9 maddenin karara bağlandığı toplantıda konuşan Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özdoğan, 7 Ağustos'ta yapılacak Birlik ve Beraberlik Gecesi etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğunu da kaydetti.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Bilal Özdoğan Güncel Haberler

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