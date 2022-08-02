Kayseri gündem: Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı Kayseri gündem haberi... Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığındaki toplantı, Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 9 maddenin karara bağlandığı toplantıda konuşan Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Özdoğan, 7 Ağustos'ta yapılacak Birlik ve Beraberlik Gecesi etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğunu da kaydetti. Güncel AA / Hakan Can Şahin Bilal Özdoğan Güncel Haberler

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