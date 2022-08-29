Kayseri gündem haberleri | Talas'taki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapılıyor

Kayseri haberlerine göre Talas Belediyesi tarafından ilçedeki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başakpınar Mahallesi'nde bulunan 10 kilometre uzunluğundaki arazi yolunda çalışma yapıldı.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, bir taraftan Çalıçukur mevkisine giden bağlantı yollarında genişletme ve düzenleme yapan ekipler, bir taraftan da bozulan arazi yollarını iyileştirdi.

Bölgede tarım ve hayvancılığa da katkı sağlayacak yeni yollar sayesinde çiftçiler de biçerdöver ve traktör gibi tarım araçlarını rahatlıkla arazilerine ulaştırma imkanı bulacak.