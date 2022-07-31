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Kayseri gündem haberleri: Melikgazi'de açık hava film günleri başladı

Kayseri gündem haberleri: Melikgazi'de açık hava film günleri başladı

Kayseri gündem haberi... Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "Açık Hava Film Günleri" Gesi Fatih Mahallesi Yeşilyurt Parkı'ndaki ilk gösterim ile başladı.

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Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "Açık Hava Film Günleri" Gesi Fatih Mahallesi Yeşilyurt Parkı'ndaki ilk gösterim ile başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen etkinlik, bu yıl da start aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların bu hizmetten dolayı mutlu olduklarını, vatandaş mutlu olunca kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti.

Yaz akşamlarının Melikgazi'de farklı yaşandığını vurgulayan Palancıoğlu, ilçe genelindeki etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Melikgazi Yeşilyurt Fatih Güncel Haberler

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