Kayseri gündem haberleri... Kayseri'den kısa kısa

Kayseri gündem haberi... Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki'ni 11 günde 8 bin 400 kişinin izlediği bildirildi.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki'ni 11 günde 8 bin 400 kişinin izlediği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileri vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Akrobasi sirkini 11 günde toplam 8 bin 400 kişi izledi.

Sirkin 11 Eylül'e kadar gösterilerini süreceği kaydedildi.

KAYTUR'da muhtarlara yüzde 25 indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan muhtarlara Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret AŞ (KAYTUR) sosyal tesislerinde yüzde 25 indirim sağlanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç, muhtarların kente hizmet yolunda önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Gönül belediyeciliği kapsamında hizmet etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Elbette muhtarlarımıza da bir sürprizimiz, jestimiz olmalıydı. Bu doğrultuda belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR'umuzun restoranlarında muhtarlarımıza yüzde 25 indirim uygulamasını başlattık. Kayserimizin tüm muhtarlarına Büyükşehir'imizin jesti olsun." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi gazileri Şanlıurfa gezisine gönderdi

Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçede ikamet eden gazileri aileleriyle birlikte Şanlıurfa gezisine gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye önünden otobüsle yola çıkan gaziler, Şanlıurfa'da tarihi ve kültürel alanları gezerek müzeleri ziyaret edecek.

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kendilerine her türlü desteği verdiğini belirtti.

Gazi Ali Erci ise tören kıyafetlerine varıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Melikgazi'de salça günleri devam ediyor

Melikgazi'de "salça günleri" Mimarsinan Mahallesi'nde başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Kocatepe Mahallesi'nde yapılan salça günleri etkinliği, Mimarsinan Bölgesi Evliyalar Parkı'nda devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, oluşacak çevre kirliliğinin ve şikayetlerin engellenmesi adına vatandaşların belediyenin belirlediği alanlarda salça kaynatmasını gerektiğini belirtti.

Palancıoğlu, "Belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan ve tuzu ücretsiz veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinesini de alanda hazır bulunduruyoruz. Belirlediğimiz alanda, belirli günlerde gelen vatandaşlarımız salçasını kaynatıp, patlıcan ve biberini közleyebiliyor. Böylelikle hem diğer vatandaşlarımız dumandan etkilenmiyor hem de salça kaynatanlar bir araya gelerek güzel bir ortam sağlanıyor." ifadelerini kullandı.