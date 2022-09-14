Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de silahla ağır yaralanan kişi öldü
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Kayseri haberler... Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde dün aralarında husumet bulunan B.T. tarafından silahla ağır yaralanan B.E. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. B.E. (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
B.E'nin cenazesi, yakınları tarafından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Zanlı B.T'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel