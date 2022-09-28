Kayseri gündem haberleri... Kayseri'de "Öğretmen Akademisi" programı sürüyor Güncel Haberler Kayseri haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Öğretmen Akademisi"nin ikinci adımı yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Öğretmen Akademisi"nin ikinci adımı yapılıyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, akademi, 9 farklı ilçeden 53 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında eğitimlerin ilk adımı, 39 anaokulundan 76 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla 20 farklı atölyede Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlerin ikinci adımı da 9 ilçeden 53 sınıf öğretmeninin katılımıyla başladı. Programla eğitim öğretim yılı içerisinde Kayseri Bilim Merkezi'nde bulunan robotik, fen, sanat, ahşap ve bilim akademileri ile planetaryum ve 100'e yakın deney düzeneğinin yer aldığı sergi alanının öğretmenler tarafından daha etkin ve verimli kullanması amaçlanıyor. Güncel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün Kayseri Büyükşehir Belediyesi milli eğitim bakanlığı Kayseri Güncel Haberler

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