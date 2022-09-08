Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan zanlı tutuklandı. Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan zanlı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Parmak izi çalışması sonucu kimliği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı. Çalınan mazotun alındığı tespit edilen bir ikamette yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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