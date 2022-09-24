Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de maden ocağındaki boşluğa vagonla düşen işçi öldü Güncel Haberler Kayseri haberlerine göre Kayseri'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir krom madeninde çalışan S.T, kontrolden çıkan vagonla boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güncel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün Tomarza Kayseri Güncel Haberler

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